Formula 1, la forzatura di Chris Horner: “ha dimostrato di essere il pilota migliore del mondo”

La Red Bull si coccola Max Verstappen, soprattutto dopo lo splendido successo ottenuto in Austria grazie al durissimo sorpasso su Leclerc. L’olandese è stato l’unico al momento a interrompere l’egemonia della Mercedes quest’anno, prendendosi la gara di Spielberg dopo otto successi delle Frecce d’Argento.

Una conferma del valore di Mad Max, come sottolineato da Chris Horner: “stando alla forma di Max, e parlo degli ultimi 12 mesi, è stato il miglior pilota del mondo. Come posso sostenere questa cosa? Max non sta guidando la miglior monoposto, ma quando guardi i risultati che ha ottenuto con quella monoposto da Montreal 2018 ha fatto praticamente zero errori in questo periodo. E’ naturale che arrivi sempre una nuova generazione di piloti. Lewis ha il vantaggio dell’esperienza, è ancora estremamente veloce, è sulla miglior monoposto, in una squadra rodata molto bene. Max è l’uomo nuovo. Non sarebbe fantastico per lo sport vedere questi ragazzi lottare testa a testa? Da quando Ricciardo è andato via, Max ha assunto lo status di prima guida nel team e ha assunto le sue responsabilità. Ha un differente livello di maturità. Lui è molto appassionato. Non ha paura di dire quello che pensa. E’ una cosa cattiva? Io vorrei avere un pilota del genere, con quella passione e quel fuoco. Lo sport non vede l’ora di avere piloti come Max Verstappen“.

