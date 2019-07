Formula 1 – Kimi Raikkonen parte per la Germania: il saluto dei piccoli Robin e Rianna Ã¨ dolcissimo [VIDEO]

Quanta tenerezza in casa Raikkonen: i piccoli Robin e Rianna salutano papà Kimi in partenza per la Germania

E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento di Formula 1: i piloti saranno già protagonisti oggi ad Hockenheim per la conferenza stampa del giovedì, mentre domani si accenderanno i motori per le prime sessioni di prove libere del Gp di Germania.

A rispondere alle domande dei giornalisti in sala stampa oggi ci sarà anche Kimi Raikkonen: il pilota finlandese è partito oggi alla volta di Hockenheim con un elicottero privato. In pista, prima del decollo del velivolo, a salutare papà Kimi c’erano anche i suoi dolcissimi figli. Robin e Rianna sono stati immortalati da mamma Minttu in un tenerissimo momento.

Valuta questo articolo