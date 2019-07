Formula 1 – Hamilton spera nel fresco ad Hockenheim: “ecco quale è stato il nostro maggiore problema oggi”

Lewis Hamilton consapevole delle difficoltà della Mercedes dopo la prima giornata di prove libere del Gp di Germania: l’analisi del britannico ad Hockenheim

Prima giornata di prove nel segno della Ferrari oggi ad Hockenheim: come previsto le Mercedes hanno faticato oggi a causa dell’eccessivo caldo in pista, che ha confermato i problemi del team di Brackley con le temperature elevate.

Consapevole delle difficoltà Mercedes, Lewis Hamilton, terzo oggi nelle libere del Gp di Germania, ha così commentato la sua giornata in pista: “non è stata la giornata migliore in termini di calore, ma in fin dei conti abbastanza semplice. Queste gomme non amano questo tipo di temperature, perciò bisogna fare dei giri d’uscita molto lenti e in generale non hanno una grande durata. Quindi è necessario cercare di mantenerle nella loro finestra di lavoro. Erano in continuo surriscaldamento, e questo è stato il maggiore problema odierno. Ma siamo tutti sulla stessa barca. Speriamo che il meteo non sia così per il resto del fine settimana. Se sarà più fresco e asciutto ciò che abbiamo visto oggi in pista non conterà molto, le gomme torneranno a funzionare e tutti saranno più veloci e a proprio agio in pista“.

