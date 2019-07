Formula 1 – Hamilton si nasconde a Silverstone? “Non deve stupire se sono uscito di pista, e sulle Ferrari…”

Lewis Hamilton alle spalle di Bottas nelle Fp2 del Gp di Silverstone: le parole del britannico della Mercedes

Fp2 nel segno della Mercedes a Silverstone: Valtteri Bottas ha chiuso in testa alla classifica dei tempi, seguito dal suo compagno di squadra che però sembra essersi un po’ nascosto oggi in pista davanti al suo pubblico. Lewis Hamilton non ha di certo intenzione di deludere i suoi fan nel suo Gp di casa e non vuole lasciare nulla al caso.

“È stata una giornata molto ventosa non è stata certo la più facile, ma comunque siamo davanti e sembra che ci possa essere battaglia. Le Ferrari di solito sono un po’ più lente al venerdì ma si riprendono al sabato…”, queste le prime parole di Hamilton a Motorsport al termine delle prove.

“La nuova superficie l’ho trovata migliore sui rettilinei, mentre è ancora piuttosto irregolare all’uscita della curva 7 e verso la Copse. L’asfalto è molto liscio, il che rende difficile far funzionare le gomme nel modo giusto perché entrano ed escono dalla giusta finestra. Ho dovuto lottare con il retrotreno e non deve stupire se sono uscito di pista alcune volte. Valtteri mi è sembrato molto più a suo agio in macchina, e quindi stiamo scandagliando il problema per vedere come risolverlo domani”, ha concluso.

