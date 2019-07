Formula 1 – Hamilton ko dopo il Gp di Germania: “è stato un disastro, fisicamente sto malissimo”

Lewis Hamilton chiude 11° il Gp di Germania e torna a casa con le ossa rotte: il pilota britannico, in pista con la febbre, finisce due volte fuori dal tracciato e chiude un weekend complicato per la Mercedes

Il Gp di Germania è stato un vero e proprio disastro per la Mercedes, non ha usato mezzi termini Lewis Hamilton per descrivere quanto accaduto in pista ad Hockenheim. Il leader del mondiale ha corso con la febbre, in condizioni fisiche precarie che non lo hanno di certo aiutato, finendo 11° dopo essere finito due volte fuori pista, una delle quali toccando le barriere e danneggiando la monoposto.

Intervistato nel post gara da Sky Sport, Hamilton ha spiegato: “una delle gare più difficili che abbiamo fatto da diverso tempo. E’ stato un disastro per me questo weekend. Ci sarà qualcosa che esamineremo, vivendo si impara. Dobbiamo capire quel che potevamo fare diversamente. La macchina era danneggiata, o c’era qualcosa che non andava nelle gomme, ho faticato quando è arrivata la condizione da asciutto. Come sto fisicamente? Un disastro, sono contento che questo weekend sia finito“.

