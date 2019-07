Formula 1 – Hamilton fuori pista come Leclerc! Muso danneggiato, ritardo incredibile: arriva anche la penalizzazione! [VIDEO]

Incredibile quanto sta accadendo nelle fasi centrali del Gp di Germania. Dopo l’uscita di pista di Charles Leclerc, anche Lewis Hamilton è finito fuori pista al termine del 29° giro. Il pilota Mercedes ha danneggiato il muso della monoposto, senza però terminare la propria gara. Nel rientrare ai box Hamilton ha eseguito una manovra contraria al regolamento (ha tagliato la pista) ed è stato penalizzato di 5 secondi. Una volta ai box, la Mercedes ha accumulato diverso ritardo nel sostituire i pezzi danneggiati e il pilota britannico ha perso la leadership della corsa.

Rarely sometimes the old man didn't hold it either! All Mercedes and Hamilton missed!@F1 @canalfocus1 @franciscoffc @MercedesAMGF1 @LewisHamilton #GermanGP 🇩🇪 #F1 #canalfocus1 #focus1 pic.twitter.com/snqFc5xx0V

— Francisco Freire // Canal Focus1 (@franciscoffc) July 28, 2019