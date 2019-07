Formula 1, Hamilton frenato da un problema aerodinamico in Austria: le rivelazioni della Mercedes

Il pilota britannico ha riportato un danno all’ala anteriore nel corso del Gp d’Austria, che non gli ha permesso di lottare per la vittoria

Lewis Hamilton ha dovuto fare i conti con un problema aerodinamico nel corso del Gran Premio d’Austria, dovuto ad un colpo subito dalla sua ala anteriore al passaggio su un dissuasore della pista di Spielberg.

Un danno che lo ha costretto a sostituire il muso durante la gara, facendogli perdere secondi preziosi e la possibilità di lottare per la vittoria. Sulla questione si è soffermato Andrew Shovlin, direttore tecnico della Mercedes sul canale Youtube della scuderia leader del Mondiale: “Lewis stava transitando sul cordolo di curva 10 e il regolatore del deflettore si è rotto. Questo è il particolare che usiamo per cambiare l’angolo delle alette sul lato sinistro e sul lato destro dell’ala. Ciò cambia la quantità di carico aerodinamico che viene prodotta ed è uno degli strumenti principali che piloti e ingegneri usano per bilanciare l’auto, cercando di mettere più carico sull’anteriore. Quando si è rotto su quel cordolo si è abbassato. Scende solo di qualche grado, ma ciò significa avere sottosterzo in tutte le curve veloci.

