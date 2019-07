Formula 1 – Hamilton distrutto dopo il Gp di Germania: annullati tutti gli impegni in vista della gara in Ungheria

L’ammissione di Lewis Hamilton dopo il Gp di Germania: annullati tutti gli impegni in vista del GP di Ungheria

Il Gran Premio di Germania è stato disastroso per la Mercedes: per la prima volta nella stagione 2019 nessuno dei due piloti del team di Brackley è salito sul podio, con Bottas che ha terminato la sua gara a causa di un incidente nel quale ha distrutto la sua monoposto ed Hamilton che non è riuscito a far meglio dell’undicesimo posto, diventato poi nono per le penalizzazioni dei piloti Alfa Romeo, a seguito di diversi errori.

Il secondo Gp di casa della Mercedes è da dimenticare per il campione del mondo in carica, che lo ha vissuto in condizioni fisiche non ottimali, tanto da costringerlo ad annullare tutti gli impegni in programma per la settimana, in vista del Gp d’Ungheria.

“Non mi sono mai sentito così male, questa è stato il weekend di gara più difficile della mia vita. Ho cancellato tutti gli impegni per i prossimi giorni e probabilmente dormirò in queste giornate per provare a riprendermi da questo malessere”, ha infatti ammesso Hamilton dopo il Gp di Germania.

