Formula 1 – Doppietta Mercedes in prima fila, Leclerc affiancato da Verstappen: la griglia di partenza del Gp di Silverstone

Bottas parte dalla pole position, Leclerc dalla terza casella: la griglia di partenza del Gp di Gran Bretagna

E’ Valtteri Bottas il poleman del Gp di Gran Bretagna: il finlandese della Mercedes ha beffato il suo compagno di squadra per soli 6 millesimi oggi sul circuito di Silverstone. Terzo tempo per Charles Leclerc, autore di un fantastico giro sul finale della Q3, nonostante le difficoltà della Ferrari, mentre Vettel non è riuscito a far meglio del sesto tempo. Sarà dunque doppietta Mercedes, domani in prima fila, con una coppia incandescente in seconda, formata da Leclerc e Verstappen.

Ecco la griglia di partenza del Gp di Gran Bretagna:

1 Valtteri Bottas, 2 Lewis Hamilton

3 Charles Leclerc, 4 Max Verstappen

5 Pierre Gasly, 6 Sebastian Vettel

7 Daniel Ricciardo, 8 Lando Norris

9 Alexander Albon, 10 Nico Hulkenberg

11 Antonio Giovinazzi, 12 Kimi Raikkonen

13 Carlos Sainz Jr., 14 Romain Grosjean

15 Sergio Perez, 16 Kevin Magnussen

17 Daniil Kvyat, 18 Lance Stroll

19 George Russell, 20 Robert Kubica

Valuta questo articolo