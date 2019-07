Formula 1 – Verso il Gp di Monza: un’iniziativa speciale per i giovani neodiplomati lombardi

Un’iniziativa speciale per i giovani neodiplomati lombardi: gli studenti potranno aggiudicarsi un biglietto per il Gp di Monza

Il Gran Premio di Monza si avvicina sempre più: i campioni della Formula 1 si sfideranno sul circuito brianzolo il prossimo 6 settembre, ma se ne parla già da adesso per una speciale iniziativa della Regione Lombardia indirizzata ai giovani neodiplomati lombardi del 2019. Gli studenti che si sono diplomati nel territorio lombardo potranno aggiudicarsi uno dei 300 biglietti messi in palio dalla Regione alle prove del venerdì. Per partecipare gli studenti avranno tempo dall’1 al 26 agosto.

“Per il secondo anno consecutivo, da quando sono assessore regionale allo Sport e ai Giovani ho voluto premiare gli studenti lombardi che hanno raggiunto l’obiettivo della maturità. Spero che questa importante iniziativa, dopo le sue prime due edizioni, diventi una consolidata tradizione della Giunta di Attilio Fontana. E’ un modo per valorizzare gli studenti meritevoli che si sono impegnati concludendo il primo importante ciclo di studi“, queste le parole di Martina Cambiaghi.

Valuta questo articolo