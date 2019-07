Formula 1 – Un Gp di Germania surreale: che disastro per Bottas! Incidente per il finlandese ad Hockenheim [VIDEO]

Disastro Bottas al Gp di Germania: il finlandese della Mercedes finisce fuori pista ad Hockenheim a pochi giri dal termine della gara

Se gli spettatori della Formula 1 lamentavano poco spettacolo con le gare della stagione 2019, oggi non posso di certo dire di essersi annoiati. Il Gp di Germania è stato un crescendo di emozioni, con un susseguirsi di colpi di scena. In un finale di gara infuocato, dopo l’uscita di Leclerc, ed una serie di problemi per Hamilton, Toto Wolff è costretto a sferrare un nervoso pugno per l’incidente di Valtteri Bottas ad 8 giri dal termine della gara.

Il finlandese ha perso il controllo della sua monoposto ed è finito fuori pista, andando a sbattere contro le barriere e dicendo addio ad ogni possibilità di podio, distruggendo la sua Mercedes. Sorride dunque Hamilton, che dal fondo della classifica vede il suo compagno di squadra finire fuori pista così da non recuperare punti preziosi in classifica.

