Formula 1 – Hamilton in Ferrari? Button non ha dubbi: “nessuno sano di mente potrebbe…”

Button non ha dubbi sul possibile futuro di Hamilton in Ferrari: il parere dell’ex pilota di Formula 1

Da tempo ormai si vocifera di un possibile futuro di Lewis Hamilton in Ferrari: il pilota britannico, che non ha mai nascosto la sua passione per il team di Maranello, potrebbe in futuro correre un Mondiale a bordo di una monoposto del Cavallino?

Secondo Jenson Button non succederà mai, l’ex pilota ha espresso sinceramente il suo parere a The Scotsman: “la Ferrari è il sogno di qualsiasi pilota, ma nessuno sano di mente lascerebbe una scuderia dominante per una meno competitiva. Hamilton ha tutti i record della F1 a portata di mano se continuasse con la Mercedes anche nelle prossime stagioni. Mi aspetto che sia la vettura da battere anche dopo il 2020″.

