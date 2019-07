Formula 1 – Un futuro a due ruote per Ricciardo? Sui social arrivano i complimenti di… Valentino Rossi [FOTO]

Daniel Ricciardo promosso dopo la prima lezione in pista sulle due ruote: sui social anche i complimenti di Valentino Rossi

Daniel Ricciardo è stato protagonista di una giornata speciale in pista con Sete Gibernau: il pilota australiano di Formula 1 ha sfrecciato in pista in sella ad una moto, imitando i grandi campioni della MotoGp. Una giornata di puro divertimento, ad altissime velocità. Grazie ad Alpinestars Ricciardo ha potuto vivere una prima volta davvero eccezionale, con un grande maestro.

L’australiano della Red Bull ha pubblicato poi sui social un video nel quale mostra le sue abilità su una due ruote, ricevendo i complimenti di un grandissimo campione. “Stile fantastico amico”, ha commentato Valentino Rossi nel post social di Ricciardo. L’australiano ha dunque ricevuto la benedizione del Dottore e, dunque, chissà, potrebbe anche pensare ad un futuro a due ruote?

Valuta questo articolo