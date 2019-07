Formula 1, frecciata velenosissima della Honda sui social: fischiano le orecchie di Fernando Alonso [FOTO]

La Honda si è voluta togliere un grosso sassolino dalla scarpa nei confronti di Fernando Alonso dopo la vittoria di Max Verstappen in Germania

Nel 2015 Fernando Alonso aveva definito la power unit Honda da GP2, scatenando le ire dei vertici della Casa nipponica che, a quel tempo, brancolava nel buio.

Oggi invece il propulsore asiatico è tornato a ruggire, festeggiando in Germania la seconda vittoria stagionale di Max Verstappen, abile a tagliare per primo il traguardo davanti a Vettel e Kvyat. Un doppio colpo quello della Honda, considerando anche la presenza del russo nella top-3 con la Toro Rosso, spinta anch’essa dal propulsore giapponese. Un’occasione troppo ghiotta per non togliersi un bel sassolino dalla scarpa, lanciando una frecciatina velenosa indiretta a Fernando Alonso. Subito dopo la gara di Hockenheim, la Honda ha pubblicato su Twitter questo tweet: “Verstappen ci è riuscito ancora, sono GP2 vittorie in questo 2019″, con quel GP2 volutamente inserito per ricordare le parole di Alonso a Suzuka nel 2015. Successivamente è arrivata la correzione nei commenti, con il 2 piazzato prima di Gp, senza cancellare però il cinguettio precedente. La conferma di come quella frase fosse proprio mirata a colpire indirettamente il driver di Oviedo.

