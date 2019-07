Formula 1 – Ferrari, una famiglia speciale: tutti uniti per Vettel, il messaggio d’auguri per Seb è unico [VIDEO]

Buon compleanno Seb! Da Maranello un video speciale d’auguri per Vettel

Sebastian Vettel compie oggi 32 anni: il tedesco della Ferrari probabilmente trascorrerà questo giorno speciale in compagnia della sua famiglia, con la moglie Hannah, sposata in gran segreto dopo il weekend di gara del Canada, e le sue figlie.

Intanto, da Maranello, non poteva mancare un regalo speciale per Seb: sui profili social del Team del Cavallino è stato pubblicato un dolcissimo video nel quale tutti in casa Ferrari augurano un buon compleanno a Vettel. Ingegneri, tecnici, meccanici, non manca proprio nessuno, tra risate e messaggi in tutte le lingue: anche Leclerc ha augurato al suo compagno di squadra un felice compleanno, mentre Camilleri e Binotto si sono messi in gioco provando a rendere omaggio a Seb con un augurio in tedesco.

Un video che dimostra quanto sia compatto e unito il gruppo Ferrari, nonostante le difficoltà e le delusioni: una famiglia speciale che non perde mai il sorriso e si supporta a vicenda nel bene e nel male.

Auguri Seb!

HAPPY BIRTHDAY SEB from the whole Scuderia Ferrari family 🎂❤️#essereFerrari 🔴 #Seb5 pic.twitter.com/Pka2p7exgH — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 3 luglio 2019

Valuta questo articolo