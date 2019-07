Formula 1 – Ferrari, a Charles Leclerc brillano gli occhi: “Silverstone circuito iconico, è un privilegio essere qui”

Charles Leclerc non vede l’ora di scendere in pista a Silverstone: il giovane pilota della Ferrari pronto a misurarsi sullo storico tracciato britannico

Archiviata la delusione per il secondo posto raggiunto in Austria, Charles Leclerc torna di buon umore in vista del Gp della Gran Bretagna. Il circuito di Silverstone del resto è uno dei preferiti di tutti i piloti di F1, tracciato nel quale si respira la storia del Motorsport.

A Charles Leclerc brillano gli occhi all’idea di misurarsi in pista in una gara così importante: “sono contento di tornare in pista sul tracciato di Silverstone. Questo circuito è molto bello da guidare e propone una serie di curve che per noi piloti sono veramente straordinarie, specie con queste vetture dal carico aerodinamico così elevato. Anche l’atmosfera britannica legata al motorsport è decisamente piacevole, con tante persone che ci supportano. Poter prendere il via di una gara così iconica è senza dubbio un privilegio. Come sempre siamo pronti a dare il massimo per ottenere il miglior risultato possibile“.

