Formula 1, Fernando Alonso punta a tornare nel circus nel 2020: ritardato l’annuncio del suo sbarco alla Dakar

Il pilota spagnolo aspetta di capire come si evolverà il mercato piloti in Formula 1, per questo motivo ha preso tempo con la Toyota per la Dakar 2020

Il futuro di Fernando Alonso potrebbe essere di nuovo in Formula 1, il pilota spagnolo infatti medita di rientrare nel circus dopo un anno di ‘riposo’.

L’asturiano ha intenzione di valutare l’evolversi del mercato, per capire se possa liberarsi un sedile nei tre top team, elemento fondamentale per spingerlo di nuovo in Formula 1. Il sogno si chiama Ferrari, ma il driver di Oviedo non disdegnerebbe nemmeno Mercedes o Red Bull, monoposto che gli permetterebbero di lottare il titolo. Secondo quanto riporta Marca, Alonso starebbe prendendo tempo con la Toyota, con cui ha iniziato il progetto Dakar 2020. Tutto è adesso congelato, lo spagnolo infatti non vuole compiere passi affrettati precludendosi l’opportunità di rientrare nel circus, da sempre il suo primo amore. La possibilità di gareggiare in Dakar e poi in Formula 1 ci sarebbe, considerando i tempi, ma il due volte campione del mondo vorrebbe dedicarsi al 100% all’automobilismo, soprattutto dopo un anno di distacco dalla Formula 1.

