Formula 1 – Disastro Mercedes in Germania, il team non ci crede ancora e cerca di sdrammatizzare sui social: “è il giorno della gara” [FOTO]

La Mercedes non ci crede e cerca di sdrammatizzare sui social: il post delle Frecce Argento dopo il disastro in gara ieri ad Hockenheim

Il Gp di Germania è una gara da dimenticare per la Mercedes. Il team di Brackley ha portato a casa solo due miseri punti, con Lewis Hamilton che, dopo aver concluso la sua gara all’undicesimo posto ha approfittato delle penalità inflitte ai piloti Alfa Romeo per salire in nona posizione.

In vista del Gp di Ungheria, che si disputerà già domenica prossima, la squadra britannica deve cercare di imparare dal weekend di gara tedesco per non commettere gli stessi errori. Le Frecce Argento ancora non riescono a credere di aver disputato veramente un Gp di Germania così disastroso, tanto da sdrammatizzare così sui social: “è il giorno della gara!! 🙌😅 Perchè sicuramente quello di ieri era solo un brutto sogno… 💭Se qualcuno ha voglia di unirsi a noi, vogliamo ripartire dal giro 29, quando i ragazzi erano primo e secondo😜“, si legge sul profilo ufficiale Instagram del team.

