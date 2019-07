Formula 1 – Le difficoltà di Vettel e la battaglia con i rivali, Hamilton ammette: “desidero una lotta con la Ferrari, e su Seb…”

Lewis Hamilton crede in Sebastian Vettel: il britannico della Mercedes spera in un miglioramento del tedesco della Ferrari

Una settimana di pausa per ricaricare le energie, per i piloti della Formula 1, dopo il Gp di Silverstone in vista della prossima gara della Germania. Ancora una gara deludente, in Gran Bretagna, per Sebastian Vettel, che nella lotta con Verstappen per il terzo posto ha tamponato l’olandese della Red Bull, finendo fuori pista e dicendo addio a qualsiasi possibilità di podio.

Nonostante la prima parte della stagione complicata per la Ferrari ed il pilota tedesco, c’è chi crede ancora in lui. E’ Lewis Hamilton a riporre fiducia ancora nel suo rivale: “penso che recupererà assolutamente, ha avuto una gara difficile a Silverstone, ma è un quattro volte campione del mondo. Recupererà e cercherà il riscatto se sentirà il bisogno di essere più forte nella prossima gara, ecco cosa fanno i grandi atleti“.

Hamilton è sicuro delle sue affermazioni, dalle quali traspare anche un pizzico di speranza. Il britannico infatti desidera tanto che il suo rivale della Ferrari possa far meglio nelle prossime gare: “desidero che la battaglia era con la Ferrari, è diverso quando si è in competizione con i compagni di squadra. ho sempre detto che preferisco competere contro Red Bull e Ferrari, ma al momento non è così“, ha concluso.

Valuta questo articolo