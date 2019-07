Formula 1 – Danza della pioggia Ferrari: Leclerc e Vettel davanti a tutti nelle FP3 di Silverstone! [TEMPI]

Charles Leclerc chiude in prima posizione le FP3 di Silverstone nonostante la pioggia che ha caratterizzato le fasi iniziale. Vettel lo segue con Hamilton subito dietro

FP3 davvero particolari sul circuito di Silverstone. Come spesso accade in Gran Bretagna, anche in estate la pioggia rischia di fare capolino e così è stato. La prima parte della terza sessione di prove libere non si è praticamente svolta, vista l’indecisione dei piloti in merito all’utilizzo delle gomme più adatte alla pista. Pioggia leggera che, dopo una ventina di minuti è cessata dando il via libera all’uscita dei piloti. Il tempo iniziale di George Russell è stato facilmente bruciato dalle Mercedes di Bottas ed Hamilton, scambiatisi la prima posizione a vicenda. Nel finale della sessione però è stata la Ferrari ad accelerare, utilizzando probabilmente una mappatura più aggressiva rispetto alle Mercedes.

In qualifica sapremo la verità, ma per ora il risultato delle FP3 vede Charles Leclerc davanti a tutti con un tempo di 1:25.905 . Seconda piazza per l’altra Ferrari, quella di Sebastian Vettel che precede un ottimo Lewis Hamilton che grazie ad un ultimo giro di altissimo livello si piazza a 0.049 da Leclerc, annullando quasi completamente il gap apparso in pista fino a quel momento. Le due Red Bull di Gasly e Verstappen precedono la seconda Mercedes, quella di Valtteri Bottas apparso non proprio in forma nelle FP3.

Valuta questo articolo