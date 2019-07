Formula 1 – Daniel Ricciardo si dà alle moto: una prima volta straordinaria, in pista con Gibernau [VIDEO]

Daniel Ricciardo si improvvisa pilota di… moto: una prima volta speciale per l’australiano della Renault

Un fine settimana indimenticabile per Daniel Ricciardo: il pilota australiano di Formula 1 è sceso in pista, ma questa volta per guidare una… due ruote. Una prima volta speciale per Ricciardo, che grazie ad Alpinestars ha vissuto un’esperienza unica, in moto. Il pilota australiano ha avuto l’onore e la fortuna di poter ascoltare i consigli di Sete Gibernau, per poi darsi alla pazza gioia in pista in sella alla sua moto. “Guida su pista per la prima volta. Lo amo“, ha scritto sui social Daniel.

Tanta fatica, ma anche tanto divertimento per Ricciardo, che adesso si prepara a tornare a bordo della sua monoposto per il Gp di Germania, nuovo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1.

