Formula 1, colpo di scena a Silverstone: trovati dei clandestini su un camion che trasportava pezzi Ferrari

Una situazione singolare quella accaduta nella giornata di ieri a Silverstone, con protagonisti gli uomini della Ferrari. Dopo aver allestito box e hospitality, le scuderie hanno ‘accolto’ ieri in circuito i camion pieni dei pezzi racing da utilizzare per le proprie monoposto.

Uno degli ultimi ad arrivare è stato quello del Cavallino, recante al proprio interno una particolare ‘sorpresa’. Al momento di aprire i portelloni, gli uomini di Maranello si sono trovati di fronte alcuni migranti, entrati abusivamente nel vano di carico durante il tragitto verso la Gran Bretagna. L’episodio dovrebbe essere avvenuto a Calais, dove i clandestini approfittano delle operazioni doganali per intrufolarsi sui mezzi, come avvenuto in passato anche ai camion Pirelli e a quello della Williams.

