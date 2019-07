Formula 1 – Charles, altro che ragazzino! Il post di Leclerc dopo la delusione dell’Austria è da vero signore [FOTO]

Leclerc oltre la delusione: il post social dopo la sconfitta al Red Bull Ring e la mancata sanzione a Verstappen è da vero signore

La domenica di gara di ieri in Austria non ha avuto l’epilogo desiderato da Charles Leclerc. Il giovane monegasco della Ferrari, dopo una gara sempre in testa, si è visto ‘soffiare’ la vittoria a due giri dal termine del Gp d’Austria, per un sorpasso che ha fatto tanto discutere. La manovra di Verstappen su Leclerc, finito largo, è stata esaminata dai commissari FIA che però non hanno ritenuto sanzionabile l’olandese della Red Bull, che ha dunque festeggiato la sua prima vittoria stagionale.

Nonostante la grande delusione post gara, Leclerc ha dimostrato di essere tutt’altro che un ragazzino: sui social il monegasco della Ferrari ha pubblicato un post da vero signore. “Ho dato tutto. Sono deluso per il team ma non avremmo potuto fare meglio. Congratulazioni per la vittoria Max Verstappen“, ha scritto taggando il suo coetaneo a corredo di una foto che lo ritrae a bordo della sua monoposto.

