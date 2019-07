Formula 1 – Bottas apre ad un clamoroso scenario: “io in Ferrari se…”

Valtteri Bottas non esclude un futuro in Ferrari: le parole del pilota finlandese della Mercedes

Una settimana di pausa per i piloti della Formula 1 dopo il faticoso ed appassionante Gp di Silverstone: in Gran Bretagna, davanti al suo pubblico, ha trionfato un eccellente Lewis Hamilton, che si è lasciato alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes è comunque stato protagonista di uno splendido weekend di gara.

Bottas è secondo in campionato, alle spalle del suo compagno di squadra, ma sembra che ancora una volta sia il britannico destinato alla vittoria del titolo: “se non fosse stato per Lewis, forse avrei vinto più gare. Ma, ad essere onesti, non cambierei nulla, perché la situazione mi aiuta a progredire e ottenere di più. Voglio sfidarlo. Vorrei estendere il contratto per la prossima stagione. Penso di aver dimostrato alla squadra che merito di rimanere alla Mercedes, ma dovremo aspettare ancora qualche gara, Non è stato firmato ancora nulla, ma sto cercando di fare progressi in modo che tutto vada bene”, ha spiegato il finlandese.

Bottas ha poi aperto ad un clamoroso scenario: “se dovrò lasciare la Mercedes, mi piacerebbe essere nella squadra che è al secondo posto. Al momento quella squadra è la Ferrari“.

