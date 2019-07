Il team principal della Ferrari ha deciso di redistribuire il ruolo di direttore tecnico, affidandolo a tre figure che faranno capo a lui

Importanti novità in casa Ferrari, ma nulla a che vedere con i piloti e il loro futuro, considerando anche i contratti in scadenza nel 2020. Si tratta invece della struttura organizzativa del team che, nei prossimi giorni, potrebbe subire ufficialmente una revisione.

Stiamo parlando in particolare del ruolo di direttore tecnico, che Mattia Binotto ha deciso di lasciare per redistribuirlo a tre suoi collaboratori. Non ci sarà dunque la nomina di un nuovo responsabile, bensì questa figura verrà ripartita in tre aree affidate ognuna ad una persona diversa. I nomi ancora non sono stati ufficializzati, ma già per il prossimo Gran Premio di Germania la Ferrari potrebbe passare agli annunci. Stando a quanto riferito da Motorsport.com, i nomi dovrebbero essere quelli di Enrico Cardile (telaio), David Sanchez (aerodinamica) e Corrado Iotti (motori) ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Escluso dalla lista infine Simone Resta, che tornerà sì a Maranello dopo il periodo all’Alfa Racing, ma per occuparsi della monoposto 2021.

