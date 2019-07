Formula 1 – Binotto consapevole a Silverstone: “sapevamo che questa pista sarebbe stata una sfida complessa, ma…”

L’analisi di Mattia Binotto dopo la prima giornata di prove libere del Gp di Gran Bretagna: le parole del team principal Ferrari a Silverstone

Giornata difficile oggi in pista a Silverstone per i piloti Ferrari: Leclerc e Vettel hanno chiuso le Fp2 del Gp di Gran Bretagna rispettivamente col terzo e quarto crono, alle spalle delle Mercedes di Bottas ed Hamilton. Mattia Binotto ha dunque analizzato a fondo le problematiche Ferrari: “sapevamo che la pista di Silverstone si sarebbe rivelata una sfida più complessa rispetto alla tappa di Spielberg, non ho mai avuto dubbi in merito, ma allo stesso tempo siamo soddisfatti dai progressi fatti dalla monoposto nelle ultime settimane. Ora ci concentreremo sulla gestione delle gomme anteriori, specialmente quella sinistra, perché è un potenziale problema che può avere effetti anche sui giri da qualifica. Nel terzo settore accusiamo un sottosterzo elevato. Questa sera ci concentreremo per capire come migliorare questi aspetti, l’obiettivo è quello di trovare un diverso bilanciamento che ci permetta di giudicare meglio le performance della monoposto“, ha affermato a Motorsport.

“Lo sviluppo è un processo continuo. È un’evoluzione continua, ed il fondo è solo uno degli elementi su cui lavoriamo. Sicuramente abbiamo dovuto capire perché non funzionava, ma è un processo di sviluppo continuo. Nelle ultime tre gare abbiamo ottenuto due pole ed avremmo potuto vincere altrettante gare; non è successo, ma credo che stiamo migliorando. In alcune piste le performance sono migliori perché si adattano meglio al nostro pacchetto e, come ho detto, qui a Silverstone sarà un po’ più in salita per noi. Ma non vuol dire che non proveremo a competere con i nostri avversari, il weekend è ancora lungo e qualsiasi sarà il risultato di questa gara ci saranno presto nuove piste e nuove occasioni per migliorare”, ha concluso il team principal Ferrari.

