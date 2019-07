Formula 1 – Ancora scintille fra Leclerc e Verstappen! La stoccata di Charles: “io le gare le vinco in pista”

Charles Leclerc rifila una netta stoccata a Max Verstappen alla vigilia del weekend di Silverstone: il pilota Ferrari torna sul controverso esito della gara del Red Bull Ring

L’esito della gara del Gp d’Austria brucia ancora. Charles Leclerc, al comando nelle fasi finali del Gp, è stato letteralmente mandato fuori pista da un sorpasso al limite del regolamento, eseguito da Max Verstappen che ha corso spedito verso il primo gradino del podio. Dopo un po’ di discussioni interne, i commissari di gara hanno assegnato la vittoria all’olandese, nonostante la presunta irregolarità. Alla vigilia del weekend di Silverstone, Leclerc non risparmia una stoccata al pilota Red Bull: “io la gara preferisco vincerla in pista, anche se alla fine non mi interessava più di tanto la vittoria, anche se è quella che voglio più di nessun altro, perchè la prima è speciale. Nel passato, incidenti meno gravi sono stati penalizzati con più severità. Ma se possiamo gareggiare così mi va bene. Ruota a ruota ai piloti piace. Deve solo essere chiaro per tutti“.

