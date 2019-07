Formula 1 – L’analisi di Rosberg è severissima per la Ferrari: “Vettel? Non stanno facendo un buon lavoro con lui”

Nico Rosberg analizza il sabato di qualifiche del Gp di Gran Bretagna: il commento dell’ex pilota tedesco in vista della gara di oggi a Silverstone

Doppietta Mercedes ieri nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna: a Silverstone Bottas si è preso una fantastica pole position, davanti al pubblico di Hamilton, secondo per un soffio. Terzo invece Charles Leclerc, autore di un giro fantastico, mentre il suo compagno di squadra Sebastian Vettel non è riuscito a far meglio del sesto tempo.

A Silverstone è presente anche l’ex campione del mondo Nico Rosberg, che ha pubblicato sul suo canale Youtube una sua analisi del sabato delle qualifiche britanniche. “Bottas ha battuto Hamilton a casa sua, in un circuito in cui è stato sempre velocissimo. Grande rispetto per lui, per la pole raggiunta con un giro incredibile. Sei millesimi di secondo equivalgono a 40-41 cm guidando a 300 all’ora. Potremmo avere una grande gara domani. Incredibile la qualifica di Leclerc, con una Ferrari decisamente più lenta della Mercedes, specialmente quando le Frecce d’Argento utilizzano il party mode in Q3. E Leclerc è riuscito a stare a un decimo, facendo un lavoro fantastico, domani potrebbe avere una piccola chance di vincere la gara”, ha affermato il tedesco.

Non poteva mancare un commento su Vettel: “per lui è stata dura, nelle interviste ha detto che ha faticato con il passo e generalmente sta faticando in qualifica. Penso che la Ferrari non stia facendo un buon lavoro con lui, non gli sta dando una macchina con la quale si sente a proprio agio. È una situazione davvero, davvero difficile per la sua carriera attualmente, specialmente vedendo quanto è veloce Leclerc“.

Valuta questo articolo