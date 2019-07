Flirt Scardina-Leotta, la bella Diletta mette le cose in chiaro: “vi svelo il mio unico e vero amore”

Intervistata sul presunto flirt con il pugile Scardina, la giornalista di DAZN ha provato a fare chiarezza

Diletta Leotta prova a smorzare le voci di un suo presunto flirt con Daniele Scardina, pugile italiano che secondo le riviste di gossip avrebbe preso il posto di Matteo Mammì nel suo cuore.

Niente di tutto ciò, almeno stando alle dichiarazioni della giornalista di DAZN che, ai microfoni di Oggi, ha provato a fare chiarezza: “in questo momento un unico vero amore: il lavoro. È lui a occupare ogni mio pensiero e sentimento. Mi aspetta un anno pieno di impegni e tutte le mie attenzioni in questo periodo sono indirizzate unicamente ai progetti che riguardano la mia sfera professionale. Per tutto il resto c’è tempo. Sto trascorrendo un’estate spensierata in attesa di tornare sui campi di calcio”.

