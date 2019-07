Flamengo, parte un porno durante la presentazione di Filipe Luis: imbarazzo e risate in sala stampa [VIDEO]

Imbarazzo e risate fino alle lacrime durante la conferenza stampa di presentazione di Filipe Luis al Flamengo: nel silenzio generale si sente l’audio di un video porno

La conferenza stampa di presentazione di Filipe Luis al Flamengo passerà alla storia. Il motivo? Un clamoroso incidente hot che ha fatto diventare virale l’incontro fra il giocatore e i media. Tornato in Brasile dopo l’esperienza all’Altetico Madrid, il terzino verde-oro ha deciso di rimettersi in gioco con il Flamengo, club che ha preparato una presentazione in grande stile rovinata da un audio… porno! Incredibile ma vero, nel silenzio generale, si è sentito distintamente l’inconfondibile audio di un video a luci rosse che ha scatenato imbarazzo e grasse risate. Lo stesso Filipe Luis non riusciva più a smettere di ridere. Certamente una conferenza stampa differente dal solito!

TURN THE VOLUME UP! One journalist got caught out during Filipe Luis’ Flamengo press conference. 😂😂 pic.twitter.com/mQxOycWg27 — Football Tweet (@Football__Tweet) July 29, 2019

