Fiorentina, Pradè si presenta: “Veretout vuole andare via, con Chiesa parlerò a breve. Astori? Ecco cosa gli avevo promesso”

Il nuovo direttore sportivo si è presentato oggi alla stampa, parlando degli obiettivi di mercato della Fiorentina e facendo una rivelazione su Astori

E’ cominciata ufficialmente il primo di luglio la nuova avventura di Daniele Pradè alla Fiorentina, il nuovo direttore sportivo però lavora ormai da giorni per costruire la nuova squadra da affidare a Montella.

Oggi Pradè è apparso in sala stampa davanti ai media, parlando degli obiettivi di mercato e facendo una rivelazione su Astori: “Veretout ha chiesto di essere ceduto per aumentare il suo livello di competitività. Ci sono più squadre che stanno parlando con noi, ma non abbiamo ancora ricevuto nessuna proposta scritta. Speriamo di trovare una soluzione. Per Chiesa posso dire che quando tornerà dalle vacanze parlerò con lui e con il padre, poi ci metteremo seduti e capiremo le sue intenzioni e quello che ha recepito dal nostro discorso. Ancora non abbiamo avuto con Chiesa nessun contatto. Nessun altro giocatore ha chiesto di essere ceduto. Astori? Come tutta la squadra, mi chiamò quando fui mandato via, mi ringraziò per averlo portato alla Fiorentina e io gli promisi che un giorno saremmo tornati insieme. Quel giorno è oggi”.

Su Commisso: “appena mi ha visto mi ha scelto e mi ha trasmesso passione ed entusiasmo, insieme vogliamo iniziare un percorso lungo, insieme a Joe Barone, Giancarlo Antognoni e Montella. Un ‘grazie’ a Firenze, anche da parte della mia famiglia, felicissima di tornare a vivere in questa città, una delle più belle del mondo. Ho sentito sia Diego che Andrea Della Valle, soprattutto con Andrea avevo un rapporto di amicizia. Il percorso con loro è stato importante, li ringrazio veramente di cuore, mi hanno fatto i complimenti e mi hanno augurato buon lavoro dicendo che hanno scelto le persone giuste per Firenze, tutto questo mi ha dato ancora più stimolo. Hanno capito per primi che il presidente Commisso è la persona giusta per il futuro della Fiorentina“.

