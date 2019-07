Fiorentina, Chiesa non si sbilancia: “ogni decisione è rimandata, adesso voglio mettermi in forma”

L’esterno viola ha parlato oggi per la prima volta dal suo arrivo in gruppo, rimandando qualsiasi decisione sul suo futuro

Tutti gli occhi in casa Fiorentina sono puntati su Federico Chiesa, autentico uomo mercato il cui futuro tanto sta facendo discutere. Il club viola vuole tenerlo, confermandolo a più riprese tramite il presidente Commisso e il braccio destro Joe Barone, ma la conclusione di questa telenovela è tutt’altro che vicina.

Lo stesso giocatore ha parlato oggi ai microfoni di Class CNBC, senza sbilanciarsi troppo: “voglio ringraziare il presidente, perché sembra di essere nel film “Il cavaliere oscuro” di Batman. Benfica? Siamo pronti, la prima partita ho avuto un po’ di fastidi perché sono arrivato più tardi e ho dovuto fare una preparazione diversa. Ora sono a disposizione del mister. Maglia? Migliorata rispetto all’anno scorso che ci sudavamo un po’ troppo dentro. Ora penso ad allenarmi al 100%, poi parlerò con la società ma non ci sono problemi. Come una famiglia tratteremo tutte le questioni del caso. Ogni decisione è rimandata. Adesso però devo tornare in forma“.

