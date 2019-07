Fiorentina, Montella esulta: “le parole di Commisso su Chiesa mi fanno piacere, Federico crescerà con noi”

L’allenatore della Fiorentina ha accolto con entusiasmo le parole del presidente Commisso sul futuro di Federico Chiesa

Rocco Commisso ha un obiettivo, quello di blindare Federico Chiesa. Il nuovo proprietario della Fiorentina punta molto sul proprio talento, per questo motivo non ha nessuna intenzione di cederlo alle società presentatesi per acquistarlo, una su tutte la Juventus.

Le parole dell’imprenditore italo-americano hanno scatenato l’entusiasmo di Vincenzo Montella, che ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Sky Sport: “il presidente è stato categorico, sia con noi che pubblicamente, a più riprese e questo non può che farmi molto piacere perché Federico è un giocatore forte, che può crescere ancora tantissimo e avrà l’opportunità di farlo con noi“.

