Fiorentina, Commisso torna sul futuro di Chiesa: “in questi giorni ci sarà una nuova chiacchierata”

Il patron della Fiorentina ha parlato dagli Stati Uniti del futuro di Chiesa, confermando come ci sarà un incontro nei prossimi giorni

La sconfitta contro l’Arsenal è stata già messa alle spalle, la Fiorentina guarda adesso al futuro, proseguendo la sua tournée negli Stati Uniti. La squadra gode in questo momento della vicinanza di Rocco Commisso, il nuovo patron viola estasiato della presenza della formazione viola negli States.

L’imprenditore italo-americano si è soffermato sul momento della squadra e sul mercato, tornando a parlare anche di Chiesa: “avere una squadra italiana e portarla qua per me è grandioso così come per tutti gli italo-americani che sono qua. Contro l’Arsenal abbiamo perso, ma attendo New York per vedere cosa succederà. Mercato? Dovete parlare con Barone e Pradè, io so fino ad un certo punto. Chiesa? In questi giorni credo che ci sarà una nuova chiacchierata con lui“.

Valuta questo articolo