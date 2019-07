Fiorentina – Chiesa via? Commisso non ha dubbi: “resta almeno un anno, a meno che…”

Commisso torna a parlare del futuro di Chiesa: le parole del presidente della Fiorentina sul futuro del calciatore viola

E’ ancora incerto il futuro di Federico Chiesa: nonostante l’interessamento della Juventus sembra che il presidente della Fiorentina non abbia intenzione di lasciare andare il giovane calciatore. Commisso ha ribadito che il 21enne rimarrà in viola: “Federico Chiesa resta alla Fiorentina almeno un altro anno, a meno che non ci sia qualcosa di cui io non sono a conoscenza. Ma non credo che ci sia. Aspetto qui in America lui, Milenkovic e Pezzella“, ha affermato ai microfoni di Sirius XM, la stazione radio statunitense specializzata nel calcio. Negli States quindi l’incontro tra il presidente viola e Chiesa, che potrebbe svelare a Commisso volontà differenti da quella di rimanere alla Fiorentina.

Valuta questo articolo