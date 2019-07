Fiorentina-Boateng, è fatta! Il nuovo acquisto viola saluta il Sassuolo: “

Boateng saluta il Sassuolo, il calciatore tedesco è ufficialmente un giocatore della Fiorentina: il post social di saluti è da applausi

E’ fatta: la Fiorentina ha annunciato oggi che Boateng è ufficialmente un giocatore viola. Il club toscano ha reso noto di aver “acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng dal Sassuolo“.

Il calciatore tedesco, che pare si sia riavvicinato alla moglie Melissa Satta, ha voluto salutare sui social la sua ex squadra, con un bellissimo post: “termina oggi un’esperienza bellissima. Ci tengo a ringraziare tutti i miei amici e compagni, tutte le persone che lavorano ogni giorno per rendere questa società davvero speciale. In particolare, ringrazio #GiorgioSquinzi e sua moglie Adriana, l’AD #GiovanniCarnevali e il DS #GiovanniRossi per la loro disponibilità e professionalità. Grazie a Mister #DeZerbi, e’ stato un privilegio lavorare insieme ad un grandissimo allenatore come lui, con il quale ho creato un rapporto indelebile che va oltre il calcio. Infine voglio ringraziare tutti i tifosi #neroverdi per l’affetto ricevuto, vi porterò per sempre con me! @sassuolocalcio 🖤💚 #handmade#prince27”.

