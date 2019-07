Fiorello-Djokovic, il siparietto sui social è unico! Nole stuzzica Rosario: la risposta di ‘Fiorellovic’ è esilarante [FOTO e VIDEO]

Fiorello vs Djokovic: il siparietto social è tutto da ridere. Nole sfida lo showman italiano, la risposta di Rosario è esilarante

Rosario Fiorello ha sempre manifestato la sua infinita passione per il tennis. Il noto showman italiano ha partecipato a diversi tornei di beneficenza in compagni di altri personaggi dello spettacolo e si ritrova spesso ad allenarsi con racchetta e pallina.

Anche quest’estate, in particolar modo in questi giorni, Rosario Fiorello sta trascorrendo delle appassionanti giornate in campo, in corsi di perfezionamento in compagnia di allenatori ed istruttori che coinvolge nei suoi video social.

Dopo un primo video nel quale Fiorello intervista un suo allenatore, chiedendogli quali sono i suoi punti forti e venendo etichettato come “The best tennis player in The world“, ovvero il miglior giocatore di tennis del mondo, il famoso showman ed imitatore italiano ne ha postato un secondo dal titolo “Academy tennis Fiorellovic”, alludendo proprio a Djokovic.

Il tennista serbo, sentitosi chiamato in causa, ha commentato il video di Fiorello: “Hahaha! Grande Fiore! Per favore,vorrei vedere uno video di tuo tennis? Sono curioso.. Dai, condividi con tutti noi il tuo talento tenistico 😃🙏🙌🎾. Fiorelović 🤣“.

Non è mancata poi la pronta ed esilarante risposta di Fiorello: “Ok caro Nole lo avrai così potrai migliorare tuo dritto! E anche rovescio! 😱😱😱😱😱🤘“.

