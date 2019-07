Finale Trentino Basket Cup – L’Italia strapazza la Costa d’Avorio: buon test in vista dei Mondiali di Basket 2019

L’Italia batte la Costa d’Avorio nella finale della Trentino Basket Cup: buon test per gli azzurri in vista dei Mondiali di Basket 2019 di settembre

Dopo aver battuto la Romania nella gara d’esordio, disputata nella giornata di ieri e vinta con il punteggio di 88-60, l’Italia ha vinto la finale della Trentino Basket Cup superando senza grossi problemi la Costa d’Avorio per 69-58. Buon test match per gli azzurri in vista dei Mondiali di Basket 2019 che si svolgeranno nel mese di settembre. La selezione africana è risultata essere uno sparring partner di livello sicuramente più alto rispetto alla Romania, se non altro per la partecipazione ai Mondiali in Cina, nei quali la Costa D’Avorio affronterà Cina, Polonia e Venezuela in un girone abbastanza aperto.

Nonostante le assenze di Danilo Gallinari, Marco Belinelli e Gigi Datome, l’Italia ha comunque dominato la gara senza mai soffrire più di tanto. Gli azzurri si sono costruiti un +15 di vantaggio già nel primo quarto di gara (28-13), chiudendo il primo tempo 43-38. Ordinaria amministrazione nel secondo, nel quale l’Italia ha gestito la gara e il margine di vantaggio.

Valuta questo articolo