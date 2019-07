Ferrari e abito elegante, giornata speciale per Valentino Rossi: il Dottore testimone al matrimonio di Uccio [FOTO E VIDEO]

Il migliore amico di Valentino Rossi ha sposato oggi la compagna Pamela Severini, scegliendo proprio il Dottore come testimone

Giornata speciale per Valentino Rossi, testimone di nozze di Alessio Salucci, suo migliore amico sposatosi oggi a Tavullia con la compagna Pamela Severini. Il Dottore è arrivato alle 15.30 in chiesa a bordo della sua Ferrari, accompagnato dalla splendida fidanzata Francesca.

Papillon e abito elegantissimo per il pesarese, acclamato dalla folla radunatasi all’esterno della chiesa prima di entrare per stare vicino a Uccio in questo giorno emozionante. Al termine della cerimonia, Valentino Rossi è andato via prima degli sposi, per poi raggiungerli presso la sala del ricevimento.

