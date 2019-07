Dalla Formula 1 alla Dakar, Fernando Alonso rompe gli indugi: “vi dico cosa ho in mente”

Il pilota spagnolo ha parlato del proprio futuro, facendo chiarezza su quelli che sono i suoi obiettivi

Nelle ultime settimane hanno continuato a rincorrersi le voci sul futuro di Fernando Alonso, dividendosi tra un ritorno in Formula 1 e un debutto nella Dakar.

A spegnerle entrambe ci ha pensato proprio il diretto interessato, intervenuto al lancio della “Liberbank Challenge” di eSports, evento che sta supportando. Lo spagnolo ha fatto chiarezza su quelle che sono le sue ambizioni, confermando di non voler tornare nel circus: “negli ultimi anni, quello che la F1 ha potuto offrirmi a livello personale non è stato abbastanza allettante. Quello della F1 è stato un palcoscenico eccezionale per me, ma oggi non trovo quelle le sfide che vorrei. Ho un’idea chiara di quello che farò. Non lascio aperte certe porte e non aspetto che qualcuno mi chiami. Ho sempre scelto dove e quando correre, perché mi sono sempre mosso basandomi su ciò che mi rende felice. Quello che farò in futuro è nella mia testa e sarà conosciuto a tempo debito. La Dakar? È un evento allettante, molto importante, ma rappresenta il contrario delle mie qualità o del mio modo di guidare. Non ho mai gareggiato su terra e debuttare nel raid più duro del mondo sarebbe stato qualcosa di estremo“.

