Federica Pellegrini e il segreto di mamma Cinzia: dalla paura dell’acqua è nata una campionessa ‘Divina’

I soprannomi nella storia dello sport accompagnano, spesso per sempre, le carriere degli atleti. Alcuni sono buffi nomignoli d’infanzia, altri descrivono una peculiare caratteristica fisica o caratteriale dello sportivo in questione, altri ancora invece ne esaltano il talento. Il soprannome ‘Divina’, per Federica Pellegrini è a dir poco azzeccato. Come una Venere che esce dalle acque, bella e trionfante, femminile e incredibilmente talentuosa. La nuotatrice di Mirano ha riscritto la storia del nuoto italiano, conquistando a 16 anni la medaglia d’argento nei 200 m stile libero alle Olimpiadi del 2004 (più giovane italiana di sempre a salire su un podio olimpico individuale) e l’oro a Pechino 2008, primo successo olimpico femminile dell’Italia nel nuoto. Il suo palmares vanta 6 ori mondiali, 14 europei (comprese le gare in vasca corta) nonché 121 medaglie dal valore più pregiato nei campionati italiani.

E pensare che il suo rapporto con l’acqua non è iniziato nel migliore dei modi… ancor prima di nascere! Alla trasmissione ‘Quelli della Luna’, condotta su Rete 4 da Giampiero Mughini, mamma Cinzia ha raccontato un particolare retroscena legato ad un senso di nauesea che provava alla vista dell’acqua nei primi mesi di gravidanza: “penso di non averlo mai detto a nessuno, ma io i primi 5 mesi di gravidanza toccavo l’acqua con tappi al naso e liquirizia in bocca. Avevo la nausea dell’acqua, vomitavo quando aprivo un rubinetto. Ancora adesso mi sto chiedendo da dov’è nata Federica Pellegrini“. Incredibile come da una sensazione così spiacevole, sia nata Federica Pellegrini, la ragazza che ha fatto la storia del nuoto italiano. Anzi, non una semplice ragazza…. la ‘Divina’.

