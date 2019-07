Federica Nargi scatenata ad Ibiza: la vacanza dell’ex velina è da urlo [VIDEO]

Federica Nargi sexy ad Ibiza: balletti scatenati in compagnia delle amiche in vacanza per l’ex velina

E’ terminata la vacanza per Alessandro Matri: il calciatore del Sassuolo è tornato in Italia, dopo diversi giorni trascorsi ad Ibiza con la famiglia e tanti amici, per il ritiro con la sua squadra. E’ rimasta nella ‘Isla’ invece la sua dolce metà, Federica Nargi, che ieri sera si è scatenata in balli sensualissimi in compagnia dei suoi amici.

L’ex velina ha pubblicato nelle sue storie Instagram i video che la ritraggono in movenze sexy con un ballerino del locale in cui ha cenato con gli amici. Successivamente la bellissima Federica Nargi è salita sul palco con delle amiche per ballare in compagnia dei ballerini. Che spettacolo si è perso Matri!

Valuta questo articolo