Doppio colpo per la Federazione Africana, Eto’o e Drogba nuovi collaboratori ufficiali del presidente Ahmad

La Federazione calcistica africana piazza un super doppio colpo a livello dirigenziale, il presidente Ahmad Ahmad infatti ha annunciato Samuel Eto’o e Didier Drogba come nuovi collaboratori ufficiali. Parlando in terza persona all’Assemblea Generale, il numero uno del calcio africano ha rivelato: “mi scuso con il Comitato Esecutivo che non ho ancora avvertito, perché è una cosa molto personale. Il presidente ha deciso che Samuel Eto’o e Didier Drogba saranno i suoi più stretti collaboratori da ora. Avranno posizioni ufficiali“. Eto’o e Drogba inoltre sono tra gli ambasciatori scelti dalla Caf per la Coppa d’Africa, giunta all’atto finale con il match tra Senegal e Algeria che si giocherà domani sera al Cairo.

