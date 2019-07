Fallo killer di Ibrahimovic: la gomitata lascia un buco sul volto dell’avversario! [FOTO e VIDEO]

Fallo killer di Zlatan Ibrahimovic durante la partita fra L.A. Galaxy e Los Angeles F.C.: l’attaccante svedese stende Mohamed El Munir con una gomitata che gli lascia un buco sul volto

Zlatan Ibrahimovic ne ha combinata un’altra delle sue. L’attaccante svedese fa praticamente ciò che vuole in MLS, alternando splendidi gol a veri e proprio colpi di MMA. Ibra questa volta però ha esagerato. Durante la sentita partita fra L.A. Galaxy e Los Angeles F.C., una delle sfide più attese del campionato americano nonchè derby losangelino, Ibrahimovic ha steso con una gomitata il povero Mohamed El Munir. Sui social hanno iniziato a circolare foto del giocatore con una frattura al volto, evidente tanto dalla radiografia che vi mostriamo in calce all’articolo, quanto dal ‘buco’ lasciato sulla sua faccia!

Secondo quanto riporta il ‘The Sun’, Zlatan Ibrahimovic ha ‘gentilmente’ mandato a quel paese un membro dello staff avversario che gli ha chiesto spiegazioni con un: “tornatene a casa puttanella, torna a casa”, per poi spiegare nel post match: “quando giochi una rivale del genere, in uno stadio pieno, io mi gaso. Mi sale l’adrenalina. Questa è considerata la partita più importante del campionato e io mi metto in mostra nelle partite che contano. Sono in playoff-mode ogni giorno”.

Valuta questo articolo