Formula 1, Toto Wolff e il segreto di Hamilton: “vi svelo perchè gli lasciamo fare tutto ciò che vuole”

Il team principal della Mercedes ha svelato il motivo per cui la scuderia di Brackley lasci fare ad Hamilton ciò che gli pare

Il fatto che vinca gare su gare e abbia messo in bacheca già cinque titoli mondiali basterebbe eccome, ma ci sono altri motivi per cui la Mercedes lascia tanta libertà a Lewis Hamilton.

A rivelarli è Toto Wolff ai microfoni della BBC, esprimendo il pensiero del team campione del mondo sugli interessi extra pista del driver britannico: “la cosa più importante è riconoscere che siamo tutti individui diversi e che abbiamo bisogno di differenti contesti per poter funzionare bene – ha dichiarato a BBC Sport – Lewis deve poter seguire le sue altre ambizioni e interessi. Ho la sensazione che abbia bisogno di staccare la mente dalle corse automobilistiche: se ha la possibilità di fare una sfilata, o registrare musica, o fare dello snowboard con i suoi amici, dimentica il lato racing e può tornare poi più forte ed energico. Mi sono reso conto in ruoli precedenti che devi essere in grado di accettare che tutti funzioniamo in modo diverso. A volte le persone creative, quelle in grado di superare gli altri e di esibirsi su un diverso livello, sono quelle che vivono una vita diversa. Devi essere solo in grado di accettarlo. Con Lewis, amiamo chi è ed è chiaramente un atleta assolutamente eccezionale. Siamo stati in grado di integrarlo nell’organizzazione ed è stato capace di ispirarci e trascinarci con lui”.

