Formula 1, Ricciardo si prende gioco di Vettel in Austria: lo scherzo dell’australiano è esilarante [VIDEO]

Durante le interviste post gara, l’australiano stuzzica Vettel comparendogli alle spalle senza che il tedesco però se ne accorga

Il dodicesimo posto ottenuto in Austria non ha tolto il sorriso a Daniel Ricciardo, protagonista di un siparietto davvero divertente nel post gara a Spielberg.

Durante le interviste del parco chiuso, l’australiano trova il tempo per prendersi gioco di Vettel, comparendogli alle spalle e soffiandogli sul collo. Concentrato sulle domande del cronista, il tedesco non se ne accorge, così Ricciardo si allontana per sottoporsi lui stesso al suo ciclo di interviste.

