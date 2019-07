‘God Save… Lewis’, settebello Hamilton a Silverstone: Leclerc sul podio grazie ad un maldestro Vettel

Gara perfetta del pilota della Mercedes, che vince davanti al proprio pubblico e centra la settima vittoria stagionale: sul podio anche Bottas e Leclerc

Davanti al proprio pubblico non poteva finire in altro modo, Lewis Hamilton regala l’ennesimo spettacolo a Silverstone, vincendo da dominatore un Gran Premio tutt’altro che semplice.

Colpa di uno strenuo Valtteri Bottas, che prima gli ruba la pole per sei millesimi e poi lo tiene dietro nei primi giri di gara, prima di cedere per colpa della… Safety Car. Il campione del mondo sfrutta l’episodio fortunato e salta davanti al compagno di squadra, andandosi a prendere la settima vittoria di questa stagione e il giro veloce, che gli permette di allungare ulteriormente in classifica generale. Il compagno di squadra si accontenta del secondo posto, che tuttavia non lenisce la delusione per non aver sfruttato la pole position di ieri. Sul podio ci finisce inaspettatamente anche Charles Leclerc, complice il clamoroso incidente tra Vettel e Verstappen, arrivato al 33° giro. Il tedesco ha la peggio finendo la gara penultimo e penalizzato di dieci secondi, mentre l’olandese si piazza quinto dietro il compagno di squadra Gasly. Sesta la McLaren di Sainz, abile a precedere Ricciardo e Raikkonen. Chiudono la top ten la Toro Rosso di Kvyat e la Renault di Hulkenberg.

