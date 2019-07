Formula 1, Ricciardo si allontana dalla Renault: il pilota australiano spaventa la scuderia francese

Il pilota australiano ha sottolineato come al momento rifiuterebbe una eventuale proposta di rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2020

Daniel Ricciardo allontana il rinnovo con la Renault, il pilota australiano infatti ha rivelato come al momento il prolungamento del suo contratto non sia la priorità.

Il driver di Perth ha espresso le proprie valutazioni su questa prima metà di stagione, sottolineando come il suo futuro potrebbe essere lontano da Enstone:: “pazienza è la parola chiave in questa fase della mia carriera. Nel complesso è stato un anno positivo, anche se difficile. Ma ho accettato la sfida perché avevo bisogno di qualcosa di nuovo. Non mi sono fatto illusioni, non inizi a vincere da un giorno all’altro. Ma volevo uscire dalla mia zona di comfort, anche se ciò significava correre dei rischi. Sapevo che non avrei combattuto per il campionato del mondo , al massimo per un podio. Rinnovo? In questo momento, la risposta è no. Ma non perché non mi fidi della Renault, ma voglio aspettare la seconda parte della stagione, mi aspetto qualche segnale di miglioramento“.

