Formula 1, graditi attestati di stima per Raikkonen: un suo ex ingegnere lo preferisce ad… Alonso

L’ex ingegnere di pista Dave Greenwood ha espresso il proprio parere su Raikkonen, con cui ha lavorato in Ferrari dal 2015 al 2018

“Raikkonen è di gran lunga il miglior pilota con il quale ho lavorato”. Dave Greenwood non sembra nutrire particolari dubbi al riguardo, esaltando le abilità di guida e umane del finlandese.

Insieme nel triennio Ferrari dal 2015 al 2018, i due hanno stretto un ottimo rapporto, proseguito anche dopo l’addio di entrambi al Cavallino. L’ex ingegnere tra gli altri anche di Fisichella, Alonso e Jules Bianchi ha parlato ai microfoni del giornale finlandese Ilta-Sanomat, utilizzando parole al miele per Kimi: “non ci sono cose in particolare per cui potrei entrare nei dettagli, ma è stato il migliore. Il rapporto con il pilota è sempre piuttosto stretto, per cui posso dire che lavorare con lui è stato fantastico. Non ci sentiamo ogni giorno, ma ogni tanto mi fa piacere sapere cosa fa. Il mio futuro? Sfortunatamente il progetto della Manor nel WEC non è durato. Attualmente sto cercando opportunità interessanti nel motorsport. Sto sempre lavorando con Lowdon e Booth della Manor ed è un momento entusiasmante sia per la F1 che per il WEC, perché si sta parlando di nuove regole. Ci stiamo preparando per le sfide future”.

