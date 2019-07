Formula 1 – Quanto guadagna la Ferrari dagli sponsor? La classifica dettaglia, Mercedes più che doppiata

Nell’ultimo decennio, il team di Maranello è quello che ha accumulato maggiori introiti per quanto riguarda le sponsorizzazioni: doppiata la Mercedes

Il successo iridato manca dal 2008, ma la Ferrari continua a far gola agli sponsor. Il marchio del Cavallino è infatti il più ambito, le aziende più importanti fanno dunque a gara per piazzare il proprio logo sulle monoposto di Maranello, sborsando fior di quattrini.

Poco importa dunque se i Mondiali non arrivano, la scuderia in rosso riesce comunque a rimanere appetibile, molto più della concorrenza. Secondo Formula Money, autorevole testata che si occupa degli aspetti economici del circus, la Ferrari ha raccolto in totale circa 2,1 miliardi di dollari nel decennio 2009-2018 solo dagli sponsor. Al secondo posto si piazza la McLaren con 1,2 miliardi, mentre il terzo gradino del podio lo occupa la Red Bull con 972,6 milioni. Solo quarta la Mercedes, lontana anni luce dalla Ferrari nonostante il dominio degli ultimi anni.

La classifica dei dieci team in attività:

Ferrari 2,1 miliardi $

McLaren 1,2 miliardi di dollari

Red Bull 972,6 milioni di dollari

Mercedes/Brawn 944,9 milioni di dollari

Renault/Lotus 777,0 milioni di dollari

Williams 701,3 milioni di dollari

Sauber/BMW 459,6 milioni di dollari

Force India 355,8 milioni di dollari

Toro Rosso 278,0 milioni di dollari

Team Haas 92,6 milioni di dollari

